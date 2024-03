Wieloletnia producentka PlayStation dołącza do EA. Pomoże przy Mass Effect i nie tylko

Wieloletnia producentka PlayStation będzie odpowiadać bezpośrednio przed Laurą Miele, czyli szefową EA Entertainment.

Connie spędziła ponad 30 lat, pomagając budować wewnętrzne studia Sony Interactive Entertainment i jest odpowiedzialna za kierowanie rozwojem niektórych z ich największych franczyz, w tym Marvel's Spider-Man 1 i 2, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Uncharted, Ratchet and Clank, by wymienić tylko kilka. Jest znana z tego, że stworzyła niesamowitą kulturę deweloperską i wspiera kreatywną wizję, jednocześnie napędzając innowacje – komentuje Miele.