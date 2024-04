Wielki hit traci zainteresowanie graczy. Fenomen Palworld przemija?

Palworld debiutował 19 stycznia i momentalnie stał się ogromnie popularny i jeszcze we wczesnym dostępie, sprzedawał się wręcz znakomicie, deklasując konkurencję. Świat gamingowy przez pierwsze dni po premierze mówił tylko o tej grze. Wygląda jednak na to, że zainteresowanie tym tytułem przygasa.

Insider Gaming donosi, że z danych SteamDB wynika, iż Palworld stracił około 97% ogólnej liczby graczy na platformie Steam. Co ciekawe, załamanie zainteresowania nastąpiło w przeciągu kilku tygodni. Palworld mógł się pochwalić 275 tys. graczy dziennie, a obecnie odnotowuje zaledwie nieco ponad 69 tys. graczy.

Palworld w opałach. Bardzo szybko spada liczba grających

W związku z tym pojawia się pytanie, co teraz? Gwałtowny spadek zainteresowania może doprowadzić do porzucenia tytułu przez producentów. Jest to oczywiście najczarniejszy scenariusz i oby do tego nie doszło.