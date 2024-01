Wielki hit SkyShowtime trafi na Netflixa. Poznaliśmy datę premiery

Netflix od jakiegoś czasu pozyskuje prawa do kolejnych wielkich produkcji konkurentów. Już niedługo zobaczymy wielki hit z Kevinem Costnerem.

Netflix od jakiegoś czasu wykorzystuje kiepską sytuację finansową swoich konkurentów, którzy chętnie odsprzedają mu prawa do emisji swoich produkcji . Dzięki temu pozyskał już filmy i seriale Warnera, HBO, 20th Century Fox, a nawet Disneya. Teraz przyszła pora na Paramount.

Streamer poinformował właśnie, że nabył prawa do wielkiego hitu, który od 2018 zjednał sobie wielu fanów na całym świecie. Polscy widzowie mogli go oglądać za pośrednictwem serwisu SkyShowtime. Tak, Yellowstone z udziałem wielkiego gwiazdora, Kevina Costnera, już niedługo trafi do zasobów Netflixa.

Yellowstone będzie dostępne na Netflixie

Premiera Yellowstone na Netflixie została ustalona na 15 stycznia. W tej chwili nie ma jeszcze informacji czy widzowie dostaną od razu dostęp do wszystkich sezonów serialu. Jak wiadomo w tej chwili zrealizowano pełne cztery sezony i wyemitowano połowę piątego. Po kłopotach związanych z odejściem głównej gwiazdy, czyli Kevina Costnera oczekujemy na jego finałowe odcinki, które mają pojawić się w tym roku.