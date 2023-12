Netflix królem streamingu. Konkurenci odnotowują miliardowe straty

Z raportu Financial Times wynika, że król streamingu jest tylko jeden i czy się nam to podoba, czy też nie, jest nim Netflix. Pozostali konkurenci odnotowują wielkie straty.

Wszystkie dywizje Disneya, Comcast i Paramount zajmujące się streamingiem kończą rok na minusie i mówimy tu o pięciu miliardach dolarów, a więc to musiało zaboleć i zaniepokoić akcjonariuszy. Jedynie Warner Bros Discovery odnotowało niewielki zysk, ale ma za to co niemiara innych trudności.

W największym dołku znajduje się Paramount+. Próba uczynienia z niego samodzielnej platformy z oryginalnymi serialami i treściami premium odbiła się wszystkim czkawką. Trwają rozmowy ze Skydance na temt potencjalnej sprzedaży, a także rozmowy dyrektora generalnego Paramount, Boba Bakisha z dyrektorem generalnym Warnera, Davidem Zaslavem w sprawie fuzji. W obu wypadkach istnieje ryzyko, że rozmowy nie przyniosą rezultatów.

Wygląda na to, że wielkie spółki medialne nie bardzo radzą sobie w nowej rzeczywistości i zmagają się ze skąpym rynkiem reklamowym, znacznym spadkiem przychodów z telewizji i gwałtownym wzrostem kosztów produkcji spowodowanym niedawnymi strajkami scenarzystów i aktorów.