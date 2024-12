Wielka tajemnica Obcego ujawniona po 45 latach. Fani się tego nie spodziewali

Kolejne filmy o Obcym ujawniły sporo tajemnic dotyczących rasy niebezpiecznych ksenomorfów, ale żaden z nich nie odpowiedział na pytanie, jak przedstawiciele tego gatunku mogą widzieć, skoro nie posiadają oczu. Wiele filmów dało fanom jasno do zrozumienia, że ksenomorfy rzeczywiście są w posiadaniu zmysły wzroku, chociaż nigdy nie widzieliśmy ich oczu. Z pomocą przyszedł najnowszy komiks zatytułowany Alien: Paradiso #1, tworzony przez 20th Century Studios i Marvel Comics. Akcja komiksu rozgrywa się jedenaście lat po wydarzeniach z Obcy: Romulus i dwadzieścia sześć lat przed pierwszą częścią Obcego.

W jaki sposób widzi Obcy? Nowy komiks ujawnił wielką tajemnicę ksenomorfów

Historia rozgrywa się w Paradiso, luksusowym kurorcie na wyspie, który służy jako przykrywka dla przemytników i handlarzy bronią do zawierania nielegalnych transakcji. W komiksie poznajemy Ricky’ego Valentine’a, lidera ekipy handlarzy bronią, który przybywa do kurortu, aby zawszeć intratną umowę z kartelem. Bohater nie wie jednak, że zamierza kupić zarodki ksenomorfów, które kartel sprowadził do Paradiso. Co gorsze, zarodki zostały inkubowane wewnątrz żywych żywicieli.