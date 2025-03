Kontrowersyjna forma Goku w Dragon Ball Daima była wymysłem samego Akiry Toriyamy. Vegeta też osiągnie SSJ4?

W Daimie Goku również osiągnął ten poziom, jednak różni się on nieco wyglądem od pierwowzoru. Przede wszystkim główny bohater ma czerwone włosy zamiast czarnych i są też nieco inaczej ułożone. Inaczej prezentuje się także kreska przy oczach bohatera. Niby nie są to wielkie zmiany, a jednak odbiór postaci potrafi być zupełnie inny. Fanom nie specjalnie przypadły do gustu zaproponowane zmiany.

Finałowe odcinki Dragon Ball Daima zaskoczyły fanów, prezentując nową wersję formy Super Saiyan 4, którą fani mieli już okazję poznać w serii Dragon Ball GT. Co by nie powiedzieć o GT, z jednym widzowie się zgadzają – tamtejsza forma SSJ4 była jednym z najmocniejszych elementów anime.

Nie, tym razem… w Daima… to Toriyama-sensei zaprojektował Super Saiyan 4. Narysował go w sposób, który czyni go Super Saiyan 4 z Daima.

Jak się okazuje, to sam Akira Toriyama chciał, aby ta forma była czymś wyjątkowym w nowym anime. Dragon Ball Daima rozpoczęło nową przygodę w oficjalnej chronologii serii, wysyłając Goku i Najwyższego Kaioshina do Demonicznego Wymiaru. Anime zawierało zupełnie nową historię autorstwa Toriyamy oraz wprowadziło istotne zmiany w kanonie, ujawniając więcej szczegółów na temat samego Demonicznego Wymiaru.

Wygląd to jednak nie jedyny problem, który dręczy fanów serii. Teraz, gdy potwierdzono, że Toriyama zaprojektował nową wersję tej formy, otworzyły się możliwości pojawienia się jej w przyszłych projektach Dragon Ball. Jednym z głównych problemów, jakie mieli fani wobec kanonicznego debiutu tej formy, było pytanie o jej umiejscowienie w chronologii serii. Dragon Ball Daima dzieje się po sadze Buu, ale przed wydarzeniami z Battle of Gods, które zapoczątkowały Dragon Ball Super. Oznacza to, że Goku mógł już osiągnąć tę formę, ale nigdy nie zdecydował się jej użyć w przyszłych walkach.

Na koniec mamy ciekawostkę dla fanów Vegety. Jeśli seria Dragon Ball powróci z nowymi historiami w ramach Dragon Ball Super lub zupełnie nowym anime, nowa wersja Super Saiyan 4 może powrócić razem z nimi. Co więcej, skoro Vegeta odblokował w końcu Super Saiyan 3 w Dragon Ball Daima, istnieje szansa, że również otrzyma swoją wersję Super Saiyan 4. Okazuje się, że Toriyama miał taki pomysł w głowie i nawet pozostawił po sobie szkic koncepcyjny tej formy, a to daje spore pole do popisu.

