Wielka niespodzianka dla fanów Przyjaciół. Max świętuje 30-lecie serialu

W miniony weekend pierwszy sezon Przyjaciół obchodził swoje 30-lecie i z tej okazji platforma Max zapowiedziała rocznicową niespodziankę dla fanów. Ogłoszono, że powstaje czteroczęściowy teleturniej zatytułowany Fast Friends, który zostanie nakręcony w The Friends Experience: The One in New York, czyli dwupiętrowej atrakcji o powierzchni ponad półtora tysiąca kilometrów kwadratowych, obejmująca 18 pokoi, które wypełnione są najróżniejszymi atrakcjami, odtworzonymi planami z serialu i toną nostalgii.

Przyjaciele – powstaje teleturniej inspirowany 30-letnim serialem