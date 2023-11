Wielka niespodzianka dla fanów anime. Premiera Ghost in the Shell 2.0 na Amazon Prime Video

Amazon tym razem zaskoczył fanów anime, a w szczególności Ghost in the Shell. W zbiorach streamera pojawiła się odnowiona wersja tego kultowego widowiska.

Fani Ghost in the Shell z pewnością doskonale pamiętają, że Ghost in the Shell trafiło na ekrany w 1995 roku. Od tamtego czasu zyskało status kultowego filmu i obejrzały je miliony widzów na całym świecie. Platforma Prime Video postanowiła zrobić im wielką niespodziankę. Po cichu dorzuciła wersję odświeżoną tego hitu, która otrzymała tytuł Ghost in the Shell 2.0 i już jest dostępna w zasobach streamera.

Premiera Ghost in the Shell 2.0 na Amazon Prime Video

Film z 1995 roku powstał na podstawie mangi, której autorem jest Masamune Shirowa. Za reżyserię odpowiada Mamoru Oshii.

Ghost in the Shell powraca w odświeżonej wersji