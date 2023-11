Wielka metamorfoza Pierce'a Brosnana do roli w filmie The Last Rifleman

Pierce Brosnan w roli byłego wojskowego, weterana II wojny światowej. W sieci pojawił się zwiastun filmu The Last Rifleman.

The Last Rifleman to nowy brytyjski dramat, w którym poznajemy losy weterana II wojny światowej, który ucieka z domu opieki w Irlandii Północnej i wybiera się w długą i niełatwą podróż do Francji, żeby wziąć udział w obchodach 75. rocznicy lądowania Aliantów w Normandii. Sędziwy mężczyzna decyduje się na trudną, ale bardzo inspirującą wyprawę, w trakcie której musi zmierzyć się nie tylko ze słabościami fizycznymi, ale także demonami przeszłości.