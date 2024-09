Ta gra jeszcze nie wyszła, a już jest bestsellerem na Steamie. Zobacz rozgrywkę z Throne and Liberty

Na kanale YouTube IGN MMORPG, czyli Throne and Liberty udostępniono dziewiętnaście minut rozgrywki z produkcji dostępnej we wczesnym dostępie. Jest to tytuł free to play, który będzie można sprawdzić za darmo już od 1 października. Na filmie zobaczyliśmy kilka lokacji oraz sceny walki.

Throne and Liberty na nowym gameplayu

Na udostępnionym nagraniu widzimy początkową cutscenkę przedstawiającą świat oraz kilka postaci, a następnie jako główny bohater przechodzimy różne lokację walcząc z przeciwnikami. Widzimy również coś w rodzaju głównej bazy gry, gdzie spotkamy wielu NPC-ów oraz odwiedzimy miejsce przeznaczone do ćwiczenia walki. Możemy również przyjrzeć się wielu umiejętnościom dostępnych w grze.