Wielka aktualizacja Witchfire w szczegółach. Nowości trafią do gry już wkrótce

Twórcy Witchfire dzielą się obszerną listą zmian i nowości, które trafią do gry. Niestety, aktualizacja znów zalicza małe opóźnienie.

W listopadzie ubiegłego roku twórcy Witchfire zapowiedzieli wielką aktualizację pod roboczą nazwą GGU. Łatka miała trafić do gry w przeciągu kolejnych tygodni, jednak deweloperzy z The Astronauts postanowili przesunąć premierę na 4 kwietnia. Jak się okazuje, patch zalicza kolejne – tym razem mniejsze – opóźnienie i trafi do graczy za kilka dni.

Witchfire – ogromna aktualizacja GGU wkrótce trafi w ręce graczy

Jak informują w mediach społecznościowych twórcy Witchfire, wielka aktualizacja GGU jest już właściwie ukończona. Zespół potrzebuje jednak jeszcze kilku dni, aby dopracować balans i wyeliminować pomniejsze błędy, w związku z czym patch trafi w ręce graczy 9 kwietnia. Opóźnienie może wynagrodzić fakt, że polskie studio podzieliło się szczegółami i długą listą zmian na oficjalnej stronie.