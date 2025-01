Wiedźmin: Syreny z głębin w nowym zwiastunie. Geralt powraca w ekranizacji lubianego opowiadania

Nowa zapowiedź zawiera wiele niepublikowanych wcześniej scen z filmu. W przeciwieństwie do Wiedźmina: Zmora Wilka z 2021 roku, Syreny z głębin nie będą oryginalną historią. Fabuła oparta została na opowiadaniu Trochę poświęcenia ze zbioru Miecz przeznaczenia. To właśnie w tej opowieści Geralt poznaje Essi Daven, trubadurkę znaną jako Oczko, która jest przyjaciółką Geralta.

Obecny rok będzie prawdopodobnie należał do Wiedźmina. Co prawda, na nową grę od CD Projekt RED przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale ten okres umilą nam filmowe i serialowe produkcje ze świata Andrzeja Sapkowskiego od Netflixa. Oprócz czwartego sezonu Wiedźmina z Liamem Hemsworthem w roli Geralta z Rivii, już w przyszłym miesiącu czeka nas premiera anime Wiedźmin: Syreny z głębin. Platforma postanowiła przypomnieć o nadchodzącym filmie na nowym zwiastunie, który zobaczycie poniżej.

Historia opowiada o kolejnej przygodzie Geralta z Rivii, w której wraz z Jaskrem zostaje zatrudniony do zbadania serii tajemniczych ataków na mieszkańców nadmorskiej wioski. Wiedźmin zostaje wciągnięty w odwieczny konflikt między ludźmi a syrenami. Aby go rozwiązać potrzebuje pomocy starych przyjaciół i zupełnie nowych postaci, zanim dojdzie do wielkiej wojny.

Za animowany film odpowiada Studio Mir, twórcy Harley Quinn i Wyspy Czaszki. Scenariusz do The Witcher: Sirens of the Deep napisał Mike Ostrowski i Rae Benjamin, którzy pracowali również nad aktorskim serialem Wiedźmin. Reżyserem produkcji jest Kang Hei Chul, który zaangażowany był w poprzedni animowany film – Wiedźmin: Zmora Wilka. Producentami są Mike Ostrowski, Tomek Bagiński i Jarosław Sawko z Platige Image oraz Jason F Brown i Sean Daniel z Hivemind.