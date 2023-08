Wiedźmin jest fabularnie „uproszczony” ze względu na zachodnich widzów. „Nie tylko ma to sens, ale jest konieczne”

Bagiński stanął w obronie swoich kolegów, przyznając, że scenarzyści mają wszystko dokładnie przemyślane, więc zmiany nie są tak „szalone”, jak mogłoby się na pozór wydawać. Pokój scenarzystów ma swojego własnego „testera”, który sprawdza, czy dana zmiana pasuje do świata znanego z książek.

Ale kiedy zaczyna się o tym dyskutować, zwykle okazuje się, że scenarzyści to rozwiązanie przemyśleli, że nie jest to do końca szalone. Nie jest tajemnicą, że często się nie zgadzamy. Rzeczy powstają w dyskusji. Michał Niewiara, który jest naszym testerem, robi kawał dobrej roboty, sprawdza, co pasuje do świata z książek. Czasami dostajemy od niego tak długą listę rzeczy, bo w wielu miejscach poszliśmy w innym kierunku. Ale za każdym razem jest ku temu powód.