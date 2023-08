Wiedźmin jednak bez multiwersum. Jak serial podmieni aktora wcielającego się w Geralta?

Jeszcze przed premierą pierwszej części trzeciego sezonu Wiedźmina pojawiło się sporo teorii, które podawały, w jaki sposób twórcy mogą podejść do tematu zmiany wyglądu Geralta w czwartym sezonie. Przypomnijmy, że trzecia seria była ostatnią, w której zagrał Henry Cavill, a od kolejnego sezonu gwiazdą serialu będzie Liam Hemsworth. Nowe wskazówki dotyczące podmiany głównego aktora dał Tomasz Bagiński w wywiadzie dla Wyborczej . Rozmowa odbiła się głośnym echem w amerykańskich mediach, które skrytykowały producenta za słowa o uproszczeniu Wiedźmina ze względu na zachodnich widzów. Ale w wywiadzie pojawiła się jeszcze jedna ciekawa kwestia, w której reżyser jasno dał do zrozumienia, że teoria o multiwersum w świecie serialowego Wiedźmina nie jest prawdziwa.

W jaki sposób serial odniesie się do zmiany wyglądu Geralta w czwartym sezonie Wiedźmina?

Bagiński przyznał, że u Sapkowskiego „świat jest jeden”, a tego twórcy serialu nie chcą zmieniać. Tym samym nie powinniśmy się spodziewać, że Geralt Liama Hemswortha będzie alternatywną wersją białowłosego łowcy potworów, w którego wcielał się Henry Cavill. Jaki więc jest pomysł na odniesienie się do zmiany wyglądu wiedźmina w serialu?

Wielu czytelników książek zapomina, co zrobił Andrzej Sapkowski w piątym tomie sagi. Dla mnie to jedna z najważniejszych rzeczy w całej historii. Nie mówię o konkretnych wydarzeniach, ale o ramach narracji, które zostały wprowadzone w tej książce. Nagle na początku powieści dowiadujemy się, że wszystko, co do tej pory przeczytaliśmy, mogło nie być prawdą. A tego nie da się porównać np. z popularną obecnie koncepcją multiwersu, gdzie znikąd pojawia się wiele różnych rzeczywistości – powiedział Tomasz Bagiński.

W twórczości Sapkowskiego jest tylko jedna rzeczywistość, ale ponieważ jest to opowieść z przeszłości, więc to, co wiemy, zostało przefiltrowane przez różnych autorów, historyków, pisarzy itp. Może to jest wersja Jaskra lub kogoś innego. Może Ciri miała inny kolor oczu, była inną postacią i te wydarzenia wyglądały inaczej z punktu widzenia elfów. Powiem tak: pamiętam dyskusje jeszcze w czasie wydania książek. Dwadzieścia lat temu, kiedy ukazała się piąta książka, ludzie byli wtedy bardzo sfrustrowani. Wszystko zostało wywrócone do góry nogami i nagle okazało się, że to postmodernistyczna zabawa formą. Miała to być fantazja, ale przerodziła się w filozoficzny dyskurs o naturze rzeczywistości. W tym kontekście świat zbudowany przez Andrzeja Sapkowskiego wydaje mi się jednym z najbardziej elastycznych w całej fantastyce – dodał Bagiński.

W dalszej części wywiadu Tomasz Bagiński podkreślił, że pomysły na czwarty sezon są zgodne z książkami, ale nie będzie zaskoczony, gdy publiczność zinterpretuje to inaczej. Zaznacza jednak, że niektórzy fani zbyt sztywno interpretują Wiedźmina, a książki pozwalają na różne sposoby interpretacji całej historii.