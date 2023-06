Jak w Wiedźminie 4 Netflix wytłumaczy zmianę odtwórcy Geralta? Pierwsze teorie

Radosław Krajewski 0 0

Twórcy mogę skorzystać z jednej z kilku opcji, aby wytłumaczyć zmianę aktora wcielającego się w Geralta.

Wszystkie teorie dotyczące możliwości wytłumaczenia zmiany odtwórcy głównej roli w Wiedźminie zebrał serwis Screen Rant. Obecnie najpopularniejszych jest dziewięć teorii, choć niektóre z nich są naprawdę absurdalne. Wielu fanów jednak uważa, że prawdopodobnie w serialu Netflixa nie znajdziemy żadnego wyjaśnienia i historia po prostu przejdzie do porządku dziennego już od samego początku pierwszego odcinka czwartego sezonu. Wiedźmin – teorie dotyczące wytłumaczenia zmiany Henry’ego Cavilla na Liama Hemswortha Nieudane zaklęcie zmienia wygląd Geralta Wiedźmin mógłby zostać zaatakowany zaklęciem przez czarnoksiężnika, które spróbowałby odbić, co doprowadziłoby do niepożądanego wpływu czaru na wygląd Geralta. Zaklęcie zmiany wyglądu mogłaby rzucić również Yennefer, co mogłoby stać się przyczynkiem do kolejnego konfliktu między czarodziejką a łowcą potworów. Geralt zmienia twarz przy pomocy magii dla ochrony Aby zapewnić bezpieczeństwo Ciri, Geralt mógłby za pomocą magii zmienić swoją twarz. Wygląd wiedźmina jest na tyle charakterystyczny, że każdy by go rozpoznał. Ta teoria ma jednak wiele luk logicznych, którymi twórcy musieliby się zająć w serialu. Geralt przechodzi przez kolejne mutacje jako wiedźmin Wiedźmin mógłby zostać ciężko ranny pod koniec trzeciego sezonu, co spowodowałoby poddanie mu większej liczby mutagenów. Krew Ciri mogłaby tu grać kluczową rolę i przy pomocy Yennefer, mogłyby razem uratować Geralta, który przeszedłby przez kolejne mutacje, co w konsekwencji zmieniłoby jego wygląd. Eliksir zmieniający wygląd Geralta Podobny przykład do zaklęcia, lecz w tym przypadku to nie czar zmieniłby wygląd łowcy potworów, ale właśnie jeden z eliksirów. Powód pozostałby ten sam, czyli ochrona Ciri. Rience oszpeca Geralta w trzecim sezonie Wiedźmina

