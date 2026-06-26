Weekendowe promocje w PlayStation Store. Hity od EA, Rockstar i 2K w niższych cenach

W PlayStation Store wystartowała nowa Oferta na Weekend, która tym razem skupia się przede wszystkim na grach wydawanych przez 2K, Electronic Arts oraz Rockstar Games. W ramach krótkiej wyprzedaży przeceniono kilkadziesiąt produkcji na PS4 i PS5, a rabaty sięgają nawet 90%.
Najciekawsze promocje z Oferty na Weekend w PlayStation Store
- Mafia: Definitive Edition – 25,35 zł (-85%)
- Mafia: The Old Country – 153,30 zł (-30%)
- Red Dead Redemption 2 – 64,75 zł (-75%)
- Red Dead Redemption – 109,50 zł (-50%)
- The Quarry (PS5) – 41,86 zł (-86%)
- Borderlands 4 – 203,40 zł (-40%)
- Borderlands 3 – 29,90 zł (-90%)
- Marvel's Midnight Suns – 44,85 zł (-85%)
- OlliOlli World – 22,25 zł (-75%)
- Sid Meier's Civilization VI – 25,80 zł (-80%)
- Burnout Paradise Remastered – 22,25 zł (-75%)
- Need for Speed Payback Deluxe Edition – 29,80 zł (-80%)
- Mafia: Trilogy – 51,80 zł (-80%)
- GRID Legends Deluxe Edition – 77,80 zł (-80%)
- NBA 2K26 Superstar Edition – 89,80 zł (-80%)
Weekendowa wyprzedaż w PlayStation Store potrwa do 30 czerwca.
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