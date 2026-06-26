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Weekendowe promocje w PlayStation Store. Hity od EA, Rockstar i 2K w niższych cenach

Mikołaj Berlik
2026/06/26 18:00
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Sony przygotowało krótką wyprzedaż z grami popularnych wydawców

W PlayStation Store wystartowała nowa Oferta na Weekend, która tym razem skupia się przede wszystkim na grach wydawanych przez 2K, Electronic Arts oraz Rockstar Games. W ramach krótkiej wyprzedaży przeceniono kilkadziesiąt produkcji na PS4 i PS5, a rabaty sięgają nawet 90%.

PS Store
PS Store

Najciekawsze promocje z Oferty na Weekend w PlayStation Store

Weekendowa wyprzedaż w PlayStation Store potrwa do 30 czerwca.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Sony
PlayStation 4
promocja
PlayStation
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment
wyprzedaż
promocje
PlayStation 5
wyprzedaż gier
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112