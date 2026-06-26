Weekendowe promocje w PlayStation Store. Hity od EA, Rockstar i 2K w niższych cenach

W PlayStation Store wystartowała nowa Oferta na Weekend, która tym razem skupia się przede wszystkim na grach wydawanych przez 2K, Electronic Arts oraz Rockstar Games. W ramach krótkiej wyprzedaży przeceniono kilkadziesiąt produkcji na PS4 i PS5, a rabaty sięgają nawet 90%.

Najciekawsze promocje z Oferty na Weekend w PlayStation Store

Weekendowa wyprzedaż w PlayStation Store potrwa do 30 czerwca.