Weekendowa promocja na Steam. Wiele gier taniej nawet o 90% - najlepsze oferty

W internetowym sklepie Steam wystartowała kolejna weekendowa promocja, która trwa do przez kilka dni. Wśród przecenionych gier znajdziecie takie tytuły, jak World War Z, The Long Dark, Terra Nil, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, DOOM Eternal, Disco Elysium - The Final Cut, Jurassic World Evolution 2 oraz Marvel's Guardians of the Galaxy. Rabaty sięgają nawet 90%, a więcej przecen znajdziecie na oficjalnej stronie Steam.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty. Niektóre z nich trwają tylko do poniedziałku więc warto się więc pośpieszyć z zakupem.