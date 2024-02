Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 90%

Jeżeli nie macie pomysłu na weekend, to sprawdźcie nowe oferty w ramach weekendowej wyprzedaży w sklepie Steam. Przez najbliższe kilka dni będziecie mogli skorzystać z rabatów, które obniżają ceny gier. W atrakcyjnych cenach znajdziecie takie tytuły, jak Armored Core VI: Fires of Rubicon, Black Mesa, Wiedźmin 3: Dziki Gon, It Takes Two, Harvestella, Train Sim World 4, gry z serii Final Fantasy oraz Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition i Lethal Company.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: