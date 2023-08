Weekendowa promocja na Steam. Masa gier na PC z rabatami nawet do 90%

Ruszyła kolejna weekendowa wyprzedaż w sklepie Steam. Tym razem taniej będziecie mogli kupić takie gry, jak Forza Horizon 5, EA SPORTS FIFA 23, Darkest Dungeon II, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, a także Dead Cells i Hotline Miami 2: Wrong Number. Rabaty sięgają nawet do 90%, a więcej przecen znajdziecie na oficjalnej stronie Steam.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Niektóre promocje trwają tylko do poniedziałku.

Weekendowa promocja na Steam – najciekawsze oferty: