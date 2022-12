Wednesday Addams w Elden Ring

Stęskniliście się za dziwnymi projektami od fanów Elden Ring? Przypomnijmy, że ostatnio głośno było o streamerce, która próbuje ukończyć grę przy pomocy maty do tańczenia i PS5 jednocześnie. Tym razem chcemy pokazać Wam coś spokojniejszego.

Postać inspirowana wyglądem Wednesday Addams

Użytkownik portalu reddit.com o nicku FilthyScavenger pochwalił się swoją pracą z Elden Ring. Przy pomocy kreatora postaci udało mu się stworzyć bohaterkę, która wyglądem bardzo przypomina Wednesday Addams. Muszę przyznać, że jego postać wydaje się być jeszcze mroczniejsza. Zobaczcie sami.



Postać Wednesday stała się niezwykle popularna wraz z sukcesem serialu, który dość niespodziewanie okazał się wielkim hitem Netflixa. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samego serialu, to zapoznajcie się z tekstem przygotowanym przez Radka: Recenzja serialu Wednesday od Netflixa. Niecna historia Rodziny Addamsów



Na koniec przypomnijmy tylko, że Elden Ring został wybrany najlepszą grą 2022 roku podczas niedawnego The Game Awards. Najnowsza produkcja FromSoftware jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego tytułu, to zachęcamy do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.