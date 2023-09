Warner Bros. odnotowuje ogromne straty, ale nie ma zamiaru negocjować

Strajk aktorów i scenarzystów trwa , a wytwórnie i streamerzy ponoszą coraz większe straty. Jednak wiele wytwórni brnie w konflikt i najwyraźniej próbuje przeczekać kryzys . Mówi się, że zaniżane stawki płacowe dla twórców generowały miliardy dolarów, wpływające na konta biznesmenów stojących za branżą filmową. Mimo, że mieli oni okazję dość łatwo rozwiązać narastający obecnie problem, to nie skorzystali z szansy. Teraz okazuje się, że przed największymi wytwórniami słabsze lata, a ten rok zamkną one z pewnością rekordowymi stratami.

Szef giganta medialnego, David Zaslav, ujawnił niedawno, że oczekiwane roczne zyski Warner Bros. Discovery wyniosą około 10,5–11 miliardów dolarów. Jest to wielka strata, w porównaniu do zysków z poprzednich lat. Jednak szefowie wciąż mają do dyspozycji miliardy i trochę gotowych produkcji do premier na przyszłe lata. Rodzi się więc pytanie, czy zechcą siąść do stołu i rozmawiać ze strajkującymi.

Gigantyczne straty Warner Bros. Discovery spowodowane strajkiem

Warner Bros. Discovery zauważa straty i strajk, ale nie widać chęci do jakichkolwiek negocjacji. Nowy komunikat nie pozostawia wątpliwości.