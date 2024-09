Warhammer 40000: Space Marine 2 z nową aktualizacją. Kilka ważnych zmian i poprawek

Jedną z najważniejszych nowości wprowadzonych do Warhammer 40000: Space Marine 2 wraz z najnowszą aktualizacją jest możliwość ustawienia prywatnego lobby w trybie Operacji . Ponadto od teraz na Barce Wojennej znaleźć można arenę sparingową, na której gracze mogą toczyć „przyjacielskie” pojedynki z innymi członkami swojego oddziału. Nie zabrakło też istotnych zmian w kampanii fabularnej.

Dzięki aktualizacji oznaczonej numerem 3.0 gra Warhammer 40000: Space Marine 2 obsługuje również monitory ultrapanoramiczne. Różnego rodzaju zmian i poprawek jest znacznie więcej. Zainteresowanych zachęcamy więc do zapoznania się ze szczegółowym opisem patcha, który można znaleźć na oficjalnym forum.

Na koniec warto przypomnieć, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Warhammer 40000: Space Marine 2 - idealny powrót po latach?

