Warhammer 40,000: Space Marine 2 z planami rozwoju. Gra otrzyma tryb hordy i nie tylko

Zgodnie z przekazanymi informacjami Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzyma po premierze sporo nowej i darmowej zawartości. Już we wrześniu gra ma otrzymać bezpłatne aktualizacje, które wprowadzą pierwsze nowości. Prawdziwa zabawa zacznie się jednak w 2. sezonie, który ma ruszyć jeszcze w 2024 roku.

W sezonie 4. Warhammer 40,000: Space Marine 2 doczeka się z kolei trybu hordy, a także nowego przeciwnika i broni. Nie zabraknie też nowości dla użytkowników posiadających season passa. Na dole wiadomości znajdziecie inforgrafikę przedstawiającą plany rozwoju nadchodzącej produkcji Saber Interactive.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 ma zadebiutować 9 września 2024 roku. Gra powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianą produkcję, to zapraszamy Was także do lektury: Tak, Warhammer 40K: Space Marine 2 wreszcie pokazuje pazur!

