Warhammer 40,000: Space Marine 2 z ogromną bazą graczy. Twórcy szykują wsparcie dla PS5 Pro

Warhammer 40,000: Space Marine 2 zalicza kolejny kamień milowy. Nadchodzi aktualizacja 5.0

Zgodnie z informacjami przekazanymi na oficjalnym forum Focus Entertainment, baza graczy Warhammer 40,000: Space Marine 2 wynosi już 5 milionów osób. To jednak nie koniec wieści od deweloperów. W pierwszej połowie grudnia gracze otrzymają bowiem aktualizacją opatrzoną numerem 5.0, która wprowadzi wyczekiwany zestaw Dark Angels ze specjalnym pancerzem i tarczą dla klasy Bulwark. Nie zabraknie też nowej operacji – Obelisk – w ramach której udamy się do Demerium, a naszą misją będzie „obrócenie repliki obelisku, aby zakłócić przepływ energii chroniącej urządzenie Aurora”.

Aktualizacja obejmuje również obsługę technologii DLSS oraz FSR 3. Ponadto twórcy szykują wsparcie dla PS5 Pro. W trybie jakości możemy liczyć na rozdzielczość od 1080p do 2160p ze skalowaniem PSSR do 4K i 30 klatek na sekundę, natomiast w trybie wydajności – rozdzielczość od 1080p do 1440p ze skalowaniem PSSR do 4K i 60 FPS.