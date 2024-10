Walka o najlepszy kubełek na popcorn jeszcze nierozstrzygnięty? Vaiana 2 od Disneya wchodzi do gry

Ten rok w kinie stoi pod znakiem wymyślnych kubełków na popcorn. Chociaż pojemniki nie są dostępne w polskich kinach, to amerykańscy widzowie mogą zdecydować się na zakup fantastycznych gadżetów z filmów. W ostatnich miesiącach swoje kubełki na popcorn otrzymały takie produkcje, jak Diuna: Cześć druga, Deadpool & Wolverine, Transformers: Początek, a już wkrótce swoje własne dostaną Wicked oraz Gladiator 2. Pojemnik z nowego filmu Ridleya Scotta zmiótł konkurencję, oferując nie tylko kubełek w kształcie Koloseum, ale także integrację z rozszerzoną rzeczywistością, dzięki której możemy doprowadzić do walki dwóch wojowników. Teraz również Disney włączył się do gry i sieć kin Regal nie tylko zaprezentowała kubełek na popcorn z Vaiany 2, ale także pojemnik na nachosy.

Vaiana 2 – kubełek na popcorn, pojemnik na nachosy i nowe plakaty

To pierwszy raz, kiedy producent pomyślał również o tych osobach, które wolą zjeść podczas seansu nachosy, a nie popcorn. Poniżej zobaczycie zdjęcie pojemnika na meksykański przysmak w formie łódki głównej bohaterki. Nie zabraknie również miejsca na sos, jak i samej figurki Vaiany. Przez długi żagiel ciężko jednak byłoby jeść nachosy właśnie z takiego gadżetu, ale samo wykonanie robi wrażenie.