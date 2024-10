Gladiator 2 zmiótł konkurencję. To najlepszy kubełek na popcorn tego roku – wyświetli nawet walczących wojowników

W amerykańskich kinach trwa wojna o najlepszy, najbardziej kreatywny i najładniejszy kolekcjonerski kubełek do popcornu z motywem z największych tegorocznych hitów. Walka rozpoczęła się od Diuny: Część druga i kubełka z pustynnym czerwiem. Marvel postanowił to przebić i zrobił aż dwie różne wersje kubełków z głowami bohaterów Deadpool & Wolverine. Od tego momentu każda duża filmowa premiera miała swój własny kubek na popcorn, który można było nabyć w wybranych sieciach kin. Niedawno zaprezentowano pojemniki z Wicked oraz Venoma 3, a teraz do gry dołączył Gladiator 2. W sieciach kin Cinemark będzie można nabyć kubełek w kształcie Koloseum, ale to nie wszystko i okazuje się, że będzie on interaktywny.

Gladiator 2 – kubełek na popcorn zachwycił fanów

Jak możemy zobaczyć na poniższym filmie, kubełek na popcorn zawierać będzie kod QR, po zeskanowaniu którego pojemnik stanie się prawdziwą areną walk gladiatorów. Na ekranie swojego telefonu zobaczymy wizualizację pojedynku dwóch wojowników. Na pomysł połączenia gadżetu z filmu z rozszerzoną rzeczywistością nie wpadł jeszcze żaden innych producent, więc Gladiator 2 przeciera na tym polu nowe szlaki.

