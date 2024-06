W Venom 3: Ostatni taniec pojawi się złoczyńca z poprzedniego filmu? Jest jasna odpowiedź

W Venom 2: Carnage oprócz tytułowego złoczyńcy, w którego wcielał się Woody Harrelson, pojawiła się także Shriek, czyli antagonistka grana przez Naomie Harris. W filmie co prawda widzimy, że przeciwniczka zginęła, ale już nie takie powroty do życia widzieliśmy w superbohatrskich produkcjach. Harris jednak przyznała, że jej postać zginęła i nigdy nie było żadnych planów, aby przywrócić ją w ostatniej części trylogii.

Sony Pictures już rozpoczęło promowanie Venoma 3: Ostatni taniec. Na początku czerwca do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji, który zaprezentował nowe zagrożenie, z którym tytułowy symbiont oraz Eddie Brock będą musieli sobie poradzić. W filmie ma pojawić się kilku złoczyńców, a jedna z plotek twierdzi, że do historii został dodany Król w Czerni, czyli stosunkowo nowa postać z komiksowego uniwersum Marvela. Pojawiały się też doniesienia, że w filmie może powrócić jeden ze złoczyńców z poprzednich filmów. Aktorka wcielająca się w Shriek postanowiła zdementować te plotki i w najnowszym wywiadzie oznajmiła, że nie zagrała w Venomie 3.

Shriek naprawdę nie żyje. Zatem nie ma szans na jej powrót w Venomie 3. Spędziłam niesamowity czas z Andym Serkisem [przy Venom 2: Carnage], to po prostu fenomenalny reżyser. Tom Hardy to niesamowity aktor, z którym chciałbym pracować w przyszłości – i oczywiście Woody Harrelson. Uwielbiam Woody'ego, praca z nim jest fantastyczna.

W kolejnej części wywiadu Harris dodała, że chętnie wróciłaby do tej roli, gdyby tylko Sony było zainteresowane dalszym rozwojem jej antagonistki. Z tego co jednak aktorka wie, to Shriek „na pewno jest martwa”.