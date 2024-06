Venom 3 w pierwszym zwiastunie. Ostatni taniec Eddiego Brocka i jego symbionta

Drugą najbardziej oczekiwaną superbohaterską produkcją tego roku, zaraz po Deadpool & Wolverine, jest Venom 3. Będzie to finałowa część trylogii i pożegnanie z Eddiem Brockiem i jego symbiontem. Nie wiadomo, jakie dalsze plany na serię ma Sony, ale Tom Hardy prawdopodobnie już więcej nie wróci do grania tej postaci. Film trafi do kin w okresie jesiennym i właśnie otrzymał pierwszy zwiastun, który prezentuje „ostatni taniec” Venoma. Materiał nie zdradza wiele, ale możemy poznać zarys fabuły, czy poznać głównego przeciwnika, a także postacie grane przez Juno Temple i Chiwetela Ejiofora. Zwiastun Venom: The Last Dance zobaczycie poniżej.