W tej grze będziesz mieć tylko 5 dni na znalezienie mordercy. Zapowiedziano detektywistyczną przygodówkę Mindcop

Developer Andre Gareis wraz z wydawcą Dear Villagers współodpowiedzialnym za opisywane wczoraj Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York ogłosili, że pracują nad nową grą detektywistyczną z gatunku "whodunit". Mindcop ma zostać wydane jeszcze w tym roku na platformy PlayStation 5, Switch oraz PC (za pośrednictwem Steama).

Mindcop – opis gry

Akcja Mindcop rozgrywa się w wiosce Merrylin Crater Camp, gdzie musimy rozwiązać zagadkę popełnionego tam morderstwa. W grze wcielamy się w tytułowego bohatera, który jest słynnym detektywem i ma pięć dni na znalezienie zabójcy pośród trzynastu podejrzanych.