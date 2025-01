W RPG chwalonym przez twórców Gothica gracze mogą proponować pomysły, które pojawią się w finalnej aktualizacji

Przy okazji najnowszego ogłoszenia zespół Just2D udostępnił na Discordzie przeznaczonym dla społeczności Drova: Forsaken Kin ankietę. W finalnym updacie mamy zobaczyć kilka nowych zaklęć, jednak to właśnie fani będą odpowiedzialni za ich projekt. Twórcy oczywiście uprzedzili, że nie wszystkie pomysły znajdą miejsce w produkcji. W podobny sposób w przeszłości zaangażowano społeczność serii Dark Souls - w edycji Scholar of the First Sin drugiej odsłony pojawiły się tarcze zdobione fanowskimi wzorami.

Przypomnijmy, że Drova: Forsaken Kin aktualizacja 1.3. o tytule The FIesh Rises będzie finalną produkcji. Nie otrzymaliśmy jednak informacji o dokładnej daty premiery. Następnie zespół zajmie się tworzeniem nowego RPG-a.