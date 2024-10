W nowym symulatorze założymy farmę w dowolnym miejscu na świecie. Gra jest już dostępna

Global Farmer to symulator, w którym wcielamy się w rolnika zajmującego się uprawą roślin i rozwojem gospodarstwa. Wyjątkowym elementem gry jest możliwość wybrania dowolnego miejsca na mapie świata jako lokacji naszej farmy. Tytuł korzysta z danych OpenStreetMap, dzięki czemu oprócz ukształtowania terenu zobaczymy również odpowiednie temperatury, pogodę, a nawet składniki gleby.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj doczekaliśmy się premiery realistycznego symulatora rolniczego, który zawiera bardzo nietypową funkcję. Global Farmer znajduje się we wczesnym dostępie, lecz w ciągu roku powinniśmy doczekać się pełnego wydania. Twórcy przedstawili plan rozwoju produkcji na najbliższy czas.

Po wczorajszej premierze Global Farmer pojawiły się już pierwsze opinie o produkcji, które okazały się dosyć zaskakujące - tylko 36 procent graczy oceniło tytuł pozytywnie. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment produkt ma tylko 25 recenzji i jest to dopiero początek rozwoju projektu. Według twórców wczesny dostęp będzie trwał od 6 do 12 miesięcy, a do gry zostaną dodane następujące elementy: