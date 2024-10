W Life is Strange: Double Exposure będzie można zagrać aż dwa tygodnie przed premierą

Na oficjalnym kanale YouTube poświęconym Life is Strange pojawił się fabularny zwiastun z okazji dzisiejszego udostępnienia gry dla osób posiadających edycję Ultimate. Nie będzie to jednak pełna wersja, która zostanie udostępniona już 29 października na PC i konsole nowej generacji - na Switchu zagramy dopiero w grudniu.

Life is Strange: Double Exposure - zwiastun i dostęp do edycji Ultimate

Już dzisiaj osoby posiadające edycję Ultimate Life is Strange: Double Exposure będą mogły zagrać w czwartą odsłonę serii. Nie jest to jednak dostęp do pełnej wersji gry, tylko do dwóch pierwszych rozdziałów. Prawdopodobnie zostało to zorganizowane w ten sposób ze względu na spoilery, które mogłyby się pojawić w sieci w przypadku udostępnienia pełnej wersji. Jako rekompensatę osoby posiadające edycję droższą o 130 złotych od podstawowej zagrają aż dwa tygodnie wcześniej, co jest wyjątkowo długim czasem w porównaniu do innych produkcji.