W drugim sezonie Wednesday pojawi się wielkie nazwisko. Gwiazda dołącza do obsady serialu

W maju bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że ruszyły prace nad drugim sezonem Wednesday. Poznaliśmy również obsadę, a Netflix podzielił się pierwszym „zdjęciem rodzinnym”. Tymczasem według najnowszych doniesień, do serialu dołączy kolejne, duże nazwisko.

Jak przekazał portal Variety , do obsady Wednesday dołączyła kolejna gwiazda.Będzie to kolejna rola popowej piosenkarki, która wystąpiła już między innymi w filmach takich jak Joker: Folie à Deux u boku Joaquina Phoenixa czy Narodziny Gwiazdy z Bradleyem Cooperem. Lady Gaga pojawiała się również w American Horror Story i zagrała Patrizię Reggiani w House of Gucci. Nie wiadomo, jaką dokładnie rolę odegra Lady Gaga, jednak według źródeł Variety ma być to występ epizodyczny.