W Cyberpunku 2077 nadal jest „kilka rzeczy” do odkrycia - zapewnia Paweł Sasko

W trakcie GDC 2024 redakcja IGN miała okazję zamienić kilka słów z Pawłem Sasko. To właśnie w rozmowie ze wspomnianym serwisem deweloper poinformował, że Cyberpunk 2077 wciąż skrywa pewne tajemnice, a graczom nie udało się jeszcze odnaleźć wszystkich easter eggów . Przedstawiciel CD Projekt RED nie wyklucza jednak, że zostały one już odkryte, ale dana osoba nie podzieliła się swoim znaleziskiem z resztą fanów.

Jakiś czas temu w Cyberpunk 2077 odkryto nowego easter egga, który skrywał się w menu głównym . Okazuje się jednak, że fani nadal nie znaleźli wszystkich niespodzianek przygotowanych przez deweloperów z CD Projekt RED . Potwierdził to sam Paweł Sasko, główny projektant zadań we wspomnianej produkcji.

Widziałem jeden z ostatnich artykułów [opisujący wszystkie easter eggi] i było to długa lista, ale nie zawierała wszystkiego. Jest jeszcze kilka rzeczy, których nie znaleziono. [Przynajmniej] nie wiemy, że zostały odnalezione, ponieważ ktoś mógł je odkryć w swoim domu i nikomu ich nie udostępnić, a my po prostu nigdy tego nie widzieliśmy – informuje Sasko.

Główny projektant zadań w grze Cyberpunk 2077 nie podzielił się żadnymi dodatkowymi informacjami na temat nieodkrytych easter eggów. Możemy być jednak pewni, że fani – prędzej czy później – znajdą niespodzianki, o których wspomina Sasko. Niewykluczone, że wypowiedź dewelopera tylko dodatkowo zmotywuje miłośników ostatniej produkcji CD Projekt RED do jak najszybszego odkrycia wszystkich tajemnic.

Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował na rynku w grudniu 2020 roku. We wrześniu ubiegłego roku doczekaliśmy się natomiast premiery dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego rozszerzenia fabularnego, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!