Cyberpunk 2077 wciąż skrywa tajemnice. Tego easter-egga ominął każdy, a pojawia się już w menu

Cyberpunk 2077 wciąż może liczyć na wsparcie od CD Projekt RED, nie tylko za sprawą kolejnych aktualizacji, ale również nowej zawartości. Deweloperzy mogą tworzyć swoje własne projekty do gry, jeżeli tylko mają na to ochotę i nie koliduje to z ich zadaniami do zrealizowania. Nie powinniśmy spodziewać się więc nowych zadań, czy nawet uzbrojenia, ale warto będzie wypatrywać nowych elementów, które pojawią się w Night City wraz z kolejnymi patchami. Niektórzy gracze mają więcej wprawy w szukaniu easter-eggów i niedawno ujawniono jedną z ostatnich niespodzianek ukrytych w grze. Okazuje się, że jest ich jeszcze więcej do odkrycia, a najnowszy z nich został znaleziony przez graczkę o nicku crushovitz.

Cyberpunk 2077 – kolejny easter-egg odkryty

Użytkowniczka serwisu X zaprezentował krótki film, na którym pochwalił się znalezieniem easter-egga z Cyberpunka 2077. Okazuje się, że był on ukryty w menu i wystarczyło najechać kursorem myszy na polu wyświetlającym aktualną wersję gry. Ta po chwili zmienia się na 2.0.77, a znaczenia tego rzędu cyfr raczej nie trzeba nikomu wyjaśniać.

Wczytywanie ramki mediów.