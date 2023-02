Venom już wkrótce zawita do Marvel’s Midnight Suns

DLC wprowadzi do gry nowego bohatera.

Sytuacja Marvel’s Midnight Suns jest dość skomplikowana. Gra spotkała się bardzo ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów i graczy. Take-Two przyznało jednak, że sprzedaż gry jest znacząco poniżej oczekiwań. Twórcy robią wszystko, co w ich mocy, by zainteresować graczy swoją produkcją. Jakiś czas temu udostępnili wersję testową, a w ten weekend możecie sprawdzić grę za darmo. Ciągle istnieje jeszcze szansa na to, że sprzedaż nakręcą kolejne dodatki.

Marvel’s Midnight Suns – zapowiedź DLC z Venomem

DLC z Deadpoolem pojawiło się w sprzedaży 26 stycznia i z pewnością zaciekawiło graczy. Ekipa Firaxis poinformował o kolejnym DLC. Bohaterem najnowszego dodatku będzie Venom, a na poniższym trailerze możecie podziwiać go w akcji. Dodatkowa zawartość trafi do gry już 23 lutego.