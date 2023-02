Marvel’s Midnight Suns możecie przetestować za darmo

Twórcy Marvel’s Midnight Suns mają twardy orzech do zgryzienia. Deweloperzy z Firaxis Games przygotowali naprawdę solidną produkcję, która przypadła do gustu recenzentom i graczom. Ostatnie doniesienia wskazują jednak na to, że pod względem sprzedażowym gra nie radzi sobie zbyt dobrze, a ekipa Take-Two nie ma powodów do świętowania.

Demo Marvel’s Midnight Suns już dostępne

Nic więc dziwnego, że twórcy dalej starają się promować swoją produkcję, w końcu są pewni jej jakości. Być może część graczy przekona wersja trail, która już została udostępniona dla użytkowników konsol Xbox Series S/X oraz PlayStation 5. Warto zaznaczyć, że posiadacze sprzętu Sony musza posiadać aktywną subskrypcję usługi PlayStation Plus Premium.



Demo zabierze Was w dwugodzinną podróż, dzięki czemu będziecie mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi mechanikami Marvel’s Midnight Suns.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Marvel’s Midnight Suns, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Na koniec przypomnijmy, że gra jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series S/X i PlayStation 5. W dalszej części tego roku produkcja powinna trafić również na Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.