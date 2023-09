Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 bez kolejnych opóźnień – zapewnia Paradox

Firma Paradox Interactive wydaje się pewna swego w kwestii nowego terminu premiery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.

W miniony weekend doczekaliśmy się ponownej zapowiedzi Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Firma Paradox Interactive zaprezentowała nowy zwiastun gry, a także ujawniła przybliżoną datę premiery. Dowiedzieliśmy się też, że nad produkcją czuwa obecnie studio The Chinese Room. Tymczasem wydawca postanowił zapewnić graczy, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 nie zaliczy kolejnych opóźnień i zadebiutuje na rynku w podanym terminie.

Paradox Interactive przekonuje, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 nie zostanie ponownie opóźnione

Powyższą obietnicę w rozmowie z Digital Trends złożył Sean Greaney, który w Paradox Interactive odpowiada za markę Świat Mroku (z ang. Wolrd of Darkness). W trakcie wywiadu podkreślił, że wydawca jest „pewny”, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ukaże się w planowanym terminie. W przeciwnym razie – jak sam zaznacza – nie rozpoczęto by nowej kampanii marketingowej.