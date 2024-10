Valheim z nowościami dla miłośników uczt. Kulinarna aktualizacja jest już dostępna

Aktualizacją The Bog Witch mogą już cieszyć się wszyscy gracze Valheim.

W pierwszej połowie października pojawiły się informacje o nadchodzącej aktualizacji Valheim. The Bog Witch, bo właśnie o tej aktualizacji mowa, koncentruje się na gotowaniu i rolnictwie. Teraz kulinarny update jest już dostępny dla wszystkich graczy survivalu.

Aktualizacja Valheim – The Bog Witch – dostępna dla wszystkich graczy

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem oficjalnej strony Valheim, najnowsza aktualizacja The Bog Witch jest już dostępna dla wszystkich graczy. W ramach update’u gracze mogą liczyć między innymi na zupełnie nowego handlarza na mokradłach, który zaoferuje mnóstwo składników i materiałów przydatnych zarówno do warzenia nowych mikstur, jak i do przygotowywania uczt w ramach nowej mechaniki.