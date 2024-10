Szykuje się kulinarna aktualizacja Valheim. The Bog Witch koncentruje się na gotowaniu i rolnictwie

Pod koniec sierpnia przekazywaliśmy, że nowy biom w Valheim, Ashlands, stał nieco mniej wymagający . Twórcy wprowadzili zmiany, dzięki którym doświadczenia miały stać się „przyjemniejsze”, dostosowując między innymi częstotliwość odradzania się wrogów. Teraz natomiast szykuje się coś dla miłośników kulinarnych tematów – nadchodząca aktualizacja The Bog Witch koncentrować się będzie na gotowaniu i rolnictwie.

Nowa aktualizacja Valheim – The Bog Witch

Iron Gate ujawniło, że wkrótce do Valheim trafi nowa aktualizacja zatytułowana The Bog Witch. Update kładzie nacisk na gotowanie i warzenie mikstur, ale także rolnictwo. Gracze będą mogli spotkać na mokradłach tytułową The Bog Witch, tajemniczą sprzedawczynię, która ma w swojej ofercie wszelkiego rodzaju mikstury, materiały i przepisy. Stworzone potrawy i napoje zapewnią tymczasowe wzmocnienia siły, wytrzymałości czy zręczności.

Ponadto gracze mogą liczyć na nowe funkcje, które pozwolą przygotować prawdziwe uczty dla swoich przyjaciół. Nie zabraknie przepisów związanych z mokradłami, takich jak Swamp Dweller’s Delight. Pojawi się też nowa umiejętność związana z rolnictwem oraz kosa, która pozwoli szybciej zebrać plony. Otrzymamy też nowe stanowiska robocze – The Food Preparation Table i Mead Ketill – oraz dekoracje.