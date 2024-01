Death Stranding 2 na State of Play? Wyciekł pełny tytuł nowej gry Kojimy

Sony już za kilka dni ma ogłosić kolejny odcinek State of Play, podczas którego mamy zobaczyć między innymi Death Stranding 2.

Jak podaje między innymi serwis Video Games Chronicle, do sieci wyciekł pełny tytuł nowej gry studia Kojima Productions będącej pełnoprawnym sequelem słynnego Death Stranding. Źródłem tych informacji jest znany wszystkim dobrze insider o pseudonimie billbil-kun, który ujawnił nazwę produkcji na swoim profilu na Twitterze/X. Jego zdaniem wspomniane dzieło Hideo Kojimy ma zostać zaprezentowane w ciągu najbliższych piętnastu dni podczas kolejnego odcinka State of Play.

Pokaz gry Death Stranding 2 już niedługo? Wyciekł pełny tytuł

Po raz pierwszy Death Stranding 2 zobaczyliśmy podczas ceremonii otwarcia ubiegłorocznego The Game Awards 2022. Od tamtego czasu nie otrzymaliśmy jednak żadnych nowych informacji na temat produkcji. Teraz jednak zgodnie z doniesieniami od billbil-kun’a wiemy, że pełnym tytułem nowego dzieła Hideo Kojimy ma być Death Stranding 2: On The Beach.

Jeśli zaś chodzi o nową zapowiedź, ta ma ujrzeć światło dzienne w ciągu najbliższych piętnastu dni – czyli najprawdopodobniej podczas nadchodzącego (aczkolwiek jeszcze niezapowiedzianego oficjalnie przez Sony) wydarzenia State of Play. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się bowiem zdjęcie Hideo Kojimy edytującego plik wideo pod tytułem „State_of_Play_XXXX_trailer_DS2”.

