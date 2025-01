Ubisoft planuje dodatek do Assassin’s Creed: Mirage? Informator dzieli się pierwszymi szczegółami

Według wielu osób zdecydowanie się przez Ubisoft na wydanie dodatku akurat do Assassin’s Creed: Mirage jest zastanawiającą decyzją - do wyboru było sporo innych odsłon serii. Wspomniany tytuł nie został zbyt pozytywnie przyjęty przez fanów, a sami twórcy musieli przekonywać, że wyniki sprzedaży gry stoją na bardzo wysokim poziomie. Warto dodać, że w kwietniu ubiegłego roku deweloperzy poinformowali o braku planów związanych z kontynuowaniem historii Basima - mimo, że było na to kilka pomysłów.

Jak już wspomnieliśmy, wieści o porozumieniu dotyczącym powstania DLC do Assassin’s Creed: Mirage nie zostały oficjalnie potwierdzone. W przypadku faktycznych działań dziejących się za kulisami możemy spodziewać się ogłoszenia w przyszłości.