Twórcy Weird West tworzą kolejne RPG. Tym razem coś dla fanów retro i science fiction

O pracach nad nowym tytułem poinformował sam Raphael Colantonio we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X. Deweloper wybrał się bowiem na tegoroczną edycję Game Developers Conference (GDC), by właśnie tam zaprezentować nadchodzącą produkcję WolfEye Studios . Do wspomnianego posta dołączył zdjęcie, które zdradza pierwsze informacje na temat kolejnej gry twórców Weird West.

Na koniec przypomnijmy, że Weird West dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat debiutanckiej produkcji WolfEye Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Weird West – chaos w samo południe.

