Twórcy The Callisto Protocol pracują nad nową grą. Studio szuka rąk do pracy

Niestety na próżno szukać dodatkowych szczegółów na temat kolejnej produkcji twórców The Callisto Protocol. Warto natomiast dodać, że po odejściu Glena Schofielda nowym szefem Striking Distance Studios został Steve Papoutsis, który wcześniej odpowiadał za planowanie przyszłości firmy oraz zarządzanie rozwojem nowych produktów.

Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.