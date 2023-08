Twórcy Stranger Things nie popełnią błędu ekipy od Gry o tron

Dan Trachtenberg stwierdził, że piąty sezon Stranger Things nie powieli błędu twórców Gry o tron, którzy zakończyli efektowną serię kilkoma kiepskimi odcinkami . Serial Netflixa, podobnie jak opowieść fantasy konkurencyjnego HBO, przez cały czas swojej emisji może pochwalić się imponującą oglądalnością i wielkim zainteresowaniem licznych fanów. Kiedy czwarty sezon dobiegł końca, nowy czarny charakter serialu, Vecna/Henry Creel, skutecznie otworzył bramę pomiędzy Upside Down a prawdziwym światem, co miało katastrofalne skutki dla wszystkich. Chociaż niewiele wiadomo na temat 5. sezonu Stranger Things ani o jego potencjalnym przeskoku w czasie, widzowie wyrazili pewne obawy dotyczące tego, jak może wyglądać jego zakończenie.

Nie sądzę, żeby Stranger Things należało do kategorii seriali telewizyjnych takich jak Gra o tron, gdzie pilot jest świetny, zwalnia, a ostatnie dwa odcinki to wielka bitwa. Powiem wam, w finale Stranger Things, podobnie jak w poprzednich sezonach, cały czas panuje rock and roll.