George R.R. Martin ujawnia nowe szczegóły dotyczące nadchodzącego spin-offu Gry o Tron

Nowa seria, która nosi roboczy tytuł A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, została ogłoszona podczas prezentacji nowej usługi przesyłania strumieniowego Max. Fabuła będzie osnuta wokół przygód rycerza o imieniu Dunk i jego giermka, znanego jako Egg. Jak twierdzi sam Martin - imiona głównych bohaterów, nigdy nie miały pojawić się w tytule, ponieważ brzmiałoby to „jak sitcom".

HBO dało nam zielone światło do kręcenia od razu całego sezonu. Do tej pory napisałem i opublikowałem trzy opowiadania o Dunku i Eggu. Pierwszy sezon będzie ekranizacją pierwszego z nich i jest to opowieść o tym, jak Dunk i Egg po raz pierwszy spotkali się podczas turnieju w Ashford Meadow. Scenariusz pilotażowy jest już napisany i myślę, że jest wspaniały.

Powstaje scenariusz A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Wygląda na to, że Martin jest teraz ogromnie zapracowanym człowiekiem. Pomijając już nawet kolejne zaplanowane opowiadania o Dunku i Eggu, których los zapewne przesądzi zainteresowanie widzów i streamera, wciąż ma do napisania kolejną książkę Ogień i krew (znaną również jako materiał źródłowy do House of the Dragon) i dwie kolejne powieści Pieśń lodu i ognia do skończenia.