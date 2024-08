Twórcy hitu z PS5 planują wersję pecetową. Liczą na duży sukces

Informacje pojawiły się w raporcie finansowym studia Shift Up.

Na fanowskim profilu poświęconym SHIFT UP na platformie Twitter/X pojawiło się podsumowanie finansowe studia. Dowiedzieliśmy się, że Stellar Blade wygenerowało przychód w wysokości 19 milionów dolarów , jednak ze względu na umowę kwota została podzielona z Sony. Warto dodać, że producent planuje zatrudnić 420 nowych pracowników do końca roku.

Stellar Blade to pierwsza produkcja studia SHIFT UP, wydana do tej pory tylko na PlayStation 5. W grze prezentowana nam jest wizja przyszłości, w której Ziemia zostaje zniszczona przez potężne stworzenia. Główną bohaterką opowieści jest EVE, członkini 7. oddziału powietrznodesantowego, która stara się przywrócić porządek na naszej planecie rozprawiając się z wrogami. Gameplay opiera się na walce o charakterze zręcznościowym z różnego rodzaju przeciwnikami, podczas której używamy miecza oraz specjalnych umiejętności protagonistki.

Przypomnijmy, że Stellar Blade pojawiło się 26 kwietnia wyłącznie na Playstation 5, chodź podczas zapowiedzi twórcy planowali również edycje na PC oraz Xboksa. Na łamach gram.pl pojawiła się recenzja Stellar Blade, w której gra otrzymała ocenę 7,8/10. W serwisie Metacritic średnia ocen produkcji to 81/100.