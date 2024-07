Twórcy Silent Hill: The Short Message tworzą nowy horror. Jest pierwszy teaser

Zgodnie z przekazanymi informacjami Hexadrive pracuje nad „oryginalną grą przygodową w stylu japońskiego horroru”. W tajemniczej na ten moment produkcji gracze wcielą się w bohatera, który „zawędrował do nieznanego świata”. Użytkownicy będą musieli pomóc protagoniście wrócić do domu. W trakcie rozgrywki nie zabraknie rozwiązywania „dziwnych zagadek”, unikania potworów i odkrywania tajemnic.

Silent Hill: The Short Message nie narzekało na brak zainteresowania ze strony graczy . Tymczasem okazuje się, że odpowiedzialne za tegoroczny spin-off popularnego cyklu studio Hexadrive pracuje nad nowym horrorem. W sieci pojawił się pierwszy teaser, a już niedługo doczekamy się pełnoprawnej zapowiedzi kolejnej gry wspomnianego studia.

Więcej informacji na temat nadchodzącej produkcji Hexadrive ma pojawić się 19 lipca 2024 roku, kiedy to dojdzie do pełnoprawnej zapowiedzi. Japońskie studio wybiera się bowiem na festiwal BitSummit Drift. Na wspomnianym festiwalu deweloperzy będą mieć swoje stoisko, gdzie w dniach 19-21 lipca 2024 roku zainteresowani będą mogli zagrać w ich nową grę.

Na koniec przypomnijmy, że Silent Hill: The Short Message dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Wspomniana produkcja została udostępniona całkowicie za darmo dla wszystkich użytkowników najnowszej konsoli Sony. Jeśli więc jesteście zainteresowani, to wystarczy udać się do PlayStation Store i pobrać rzeczony tytuł.