POSTAL 2 z mnóstwem darmowych nowości. Twórcy świętują 20-lecie produkcji

Po pewnym czasie większość z zakazów została jednak zniesiona, dzięki czemu teraz gracze pecetowi mogą na własnej skórze przekonać się, czym właściwie jest POSTAL 2. Kontrowersje związane z cyklem nie zakończyły się jednak na dwójce – warto wspomnieć, że POSTAL 3 zostało nawet zbanowane na Steamie.

Wracając jednak do najważniejszego, przedstawiciele studia Running with Scissors poinformowali niedawno o nowej aktualizacji do gry POSTAL 2 za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu na Twitterze. W wiadomości na forum Steam czytamy, że update dodał do produkcji m.in. zupełnie nowe menu, nowy poziom trudności o nazwie Ludacris czy też uwzględnienie XPatcha.