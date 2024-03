Do Palworld zmierza potężna i mroczna postać. Zapowiedź pierwszego rajdu już w sieci

W ubiegłym miesiącu Pocketpair pochwaliło się świetnym wynikiem sprzedażowym Palworld. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się również, że twórcy poszukują beta-testerów, którzy pomogą w wyszukiwaniu błędów. Tymczasem deweloperzy nie spoczywają na laurach i do sieci trafiła właśnie zapowiedź nowej postaci zmierzającej do gry.

Deweloperzy skupili się bowiem na rozwoju gry i zaprezentowali właśnie nową zawartość, która zmierza do gry. Do sieci trafił krótki zwiastun, który przedstawia nowego, mrocznego Pala – Bellanoir – a także zapowiada pierwszy rajd. Jak informuje wpis w mediach społecznościowych Pocketpair, potężna postać „planuje oblężenie wysp Palpagos”.

Niestety nie wiemy dokładnie, kiedy nowa zawartość trafi do gry, jednak udostępniony zwiastun sugeruje, że ma to nastąpić już wkrótce.W tytuł zagramy na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S.